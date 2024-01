Na het schitterende voorbeeld van Lotte Kopecky komt er nog een heel mooi extraatje bij voor Belgian Cycling

Lotte Kopecky die het goede voorbeeld geeft: zo is het al zo vaak gegaan. Al was het voor Belgian Cycling daarmee nog niet gedaan met medailles binnenhalen.

Twee Europese titels binnenhalen in 19 minuten: dat is toch wel héél erg straf, zelfs naar Kopecky-normen. Het kan niet anders dan dat dat inspirerend werkt voor de andere Belgische baanwielrenners. Zo moest Fabio Van den Bossche zaterdagavond ook nog in actie komen.

© photonews

Dat deed Van den Bossche in het omnium, het nummer waar het vrijdag voor Kopecky nog was misgelopen. Van den Bossche kan dan weer zeggen dat hij het wat dat betreft beter heeft gedaan. In de temporace en de afvalling was hij zelfs de allerbeste.

Onze landgenoot begon zo zelfs als leider aan de afsluitende puntenkoers, maar na het laatste onderdeel moest hij dan toch zijn meerdere erkennen in de Brit Ethan Hayter en de Deen Larsen. Zijn bronzen medaille blijft wel bijzonder mooi.