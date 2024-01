Eli Iserbyt komt met stevig verhaal na eerste overwinning in Belgische driekleur

Eli Iserbyt veroverde afgelopen zondag zijn eerste Belgische titels bij de profs. Van de festiviteiten voelde hij niet veel daags nadien, want Iserbyt won meteen in Otegem.

Bij zijn achtste deelname aan het Belgisch kampioenschap bij de profs was het afgelopen zondag eindelijk raak voor Eli Iserbyt. Hij veroverde in Meulebeke de Belgische driekleur, na de Europese titel in 2020 zijn tweede trui bij de profs.

Traditioneel werden de renners daags na het kampioenschap al verwacht in Otegem om opnieuw te crossen. Voor Eli Iserbyt geen verre reis, hij woont slechts 5 minuten van het parcours in Otegem.

Van het feestje na zijn Belgische titel had Iserbyt geen last meer, want hij won voor Mason en Michels. "Ik ben niet dronken geweest, maar ik moest er wel wat inkomen", zei Iserbyt achteraf bij Sporza.

Slaap inhalen

"De eerste is binnen, dat is geen item meer. Nu hoop ik wat slaap in te halen", zei Iserbyt nog. Na zijn Belgische titel lag hij namelijk pas om 2u30 in zijn bed.

Ook het dragen van de Belgische tricolore, daar moet Iserbyt nog aan wennen. "Het voelt wat onwerkelijk om die trui te dragen. Pas als ik mezelf bekijk, besef ik het. Het is nog niet helemaal doorgedrongen."