Nieuw toptalent op komst dit jaar? "Enige die Tadej Pogacar kon volgen"

UAE Team Emirates trok dit jaar enkele nieuwe jonge renners aan. En daar lijken toch wat toppers bij te zitten.

Met de Spanjaard Igor Arrieta (21), de Italiaan Filippo Baroncini (23), de Mexicaan Isaac del Toro (20) en de Portugees António Morgado (19) trok UAE Team Emirates heel wat jong geweld aan dit jaar.

En vooral de Portugees Morgado maakte al stevig indruk op trainingskamp. "Dat jonge kereltje was de enige die Tadej Pogacar kon volgen toen er nog eens doorgekoerst werd na 6 uur trainen tegen een gemiddelde van 40 km/u", zegt Tim Wellens bij Sporza.

Revelatie?

"Morgado is een speciale renner die zichzelf heel hard onderschat. Hij weet van zichzelf niet hoe sterk hij is", stelt Wellens nog. Morgado werd in 2022 tweede op het WK voor junioren, in 2023 werd hij ook tweede op het WK voor beloften.

Ook sportief manager Joxean Fernández Matxín is overtuigd van de kwaliteiten van de Portugees. "Morgado is goed, heel goed. Ik twijfel er niet aan dat hij in zijn eerste profjaar al in de prijzen zal rijden. Hij wordt dit jaar al de grote revelatie van het internationale peloton."