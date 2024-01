Stopt Iserbyt dit seizoen vroeger dan voorzien? Belgische kampioen geeft meer uitleg

Eli Iserbyt veroverde in Meulebeke zijn eerste Belgische titel bij de profs en won meteen in zijn nieuwe trui in Otegem. Maar rijdt hij nog wel het hele seizoen?

Bij zijn achtste deelname was het eindelijk prijs op het Belgisch kampioenschap voor Eli Iserbyt. Op zijn 26ste heeft hij eindelijk die eerste tricolore beet. Want de afgelopen jaren liep het weleens mis voor Iserbyt. Dat komt omdat Iserbyt natuurlijk het hele seizoen top wil zijn. Hij heeft de eindzege in de Superprestige al binnen en staat aan de leiding in de Wereldbeker. De klassementen zijn voor Iserbyt eigenlijk belangrijker. Seizoen afgelopen na het WK? Maar rond Nieuwjaar kwam dan toch de man met de hamer. Iserbyt belandde zelfs even op de spoedafdeling na uitdrogingsverschijnselen. Met zijn Belgische titel is de druk er eigenlijk nu ook af. "Ik ben iemand die altijd veel wil, soms iets te veel en soms bekoop ik dat. Ik moet naar mijn lichaam luisteren", zegt Iserbyt bij HLN. Hij trekt nu naar Spanje, maar zijn topvorm zal hij dit seizoen normaal niet meer vinden. "We zullen wel zien hoe het loopt op stage. Ik kan dus niet zeggen of mijn seizoen er na het WK zal opzitten. Ik hoop van niet, want de grootste kansen na vandaag om iets te winnen liggen toch wel na Tabor."