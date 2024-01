Vrouw van Eli Iserbyt komt met emotionele boodschap na zijn eerste Belgische titel

Eli Iserbyt pakte vorige zondag voor het eerst een Belgische titel in het veldrijden. En dat was duidelijk emotioneel.

Eli Iserbyt en de kampioenschappen waren tot nu toe geen goed huwelijk. Hij werd in 2020 dan wel Europees kampioen en pakte op de voorbije twee WK's telkens brons, maar vooral op het BK wilde het maar niet lukken.

Tot vorige zondag dan. Bij zijn achtste deelname mocht Iserbyt eindelijk de Belgische tricolore aantrekken. Dat hij er zo lang op moest wachten, zorgde voor de nodige emoties bij hem en zijn entourage.

Niet in het minst voor de vrouw van Iserbyt, Fien Maddens. Dat maakte ze nog eens duidelijk op haar sociale media met een mooie boodschap. "Ik kan niet trotser zijn op jou, na alles wat we hebben moeten doorstaan."

Wereldbeker Benidorm

Maandag won Iserbyt al in zijn Belgische trui in Otegem, zondag zal dat al zeker niet lukken. Als de nummer één in het klassement van de Wereldbeker, moet hij in Benidorm rijden met de de wit-rode leiderstrui.