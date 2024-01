Zoveel geld legt Kortrijk op tafel om startplaats van Kuurne-Brussel-Kuurne te zijn

Donderdagavond werd in Kortrijk de 76ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne voorgesteld. De koers zal de volgende drie jaar in Kortrijk vertrekken.

Op zondag 25 februari, een dag na de Omloop Het Nieuwsblad, wordt Kuurne-Brussel-Kuurne gereden. De aankomst is in Kuurne, maar de startplaats verhuist naar Kortrijk. Toen dat een tijdje geleden bekend geraakte was er veel protest in Kuurne.

“Met Kortrijk werd een overeenkomst afgesloten voor drie jaar”, meldt koersdirecteur Peter Debaveye. “Aan de verhuis hangt natuurlijk een prijskaartje vast. Dit jaar krijgen we 75.000 euro, in 2025 is dat 85.000 euro en in 2026 stort Kortrijk 90.000 euro op onze rekening. De stad krijgt daarvoor nationale en internationale bekendheid in return.”

De nieuwe startplaats zorgt voor wat wijzigingen in het parcours, maar veel is er uiteindelijk niet veranderd. “Kortrijk en Kuurne zijn immers buren. De neutralisatie, na de start vanop de Grote Markt van Kortrijk, is wel iets langer en er is een nieuwe lus in de buurt van Celles. Daar treffen we mooie wegen in open vlaktes aan. De koers kan daar wat harder gemaakt worden als de wind er tekeer gaat.”

Er zitten dertien hellingen in het parcours en ook enkele kasseistroken. “De laatste kuitenbijter is de Kluisberg op 61 kilometer van de eindmeet op de Brugsesteenweg van Kuurne. Die bereiken we na 183 kilometer wedstrijd, waarna wij nog een lus trekken met passages in Kortrijk en Harelbeke om zo opnieuw naar de Brugsesteenweg te draaien waar na 196,4 kilometer de eindmeet getrokken ligt.”

Kuurne-Brussel-Kuurne gaat volgende maand op zoek naar een opvolger voor Tiesj Benoot die de editie van vorig jaar won, voor Nathan Van Hooydonck en de Sloveen Matej Mohoric.