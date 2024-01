Eli Iserbyt sluit zich aan bij kritiek van Mathieu van der Poel: "Dat zie ik echt niet graag"

Het razendsnelle parcours in Benidorm was een iets anders dan wat de veldrijders al het hele seizoen voor de wielen krijgen. Maar echt helemaal fan zijn ze niet echt.

Op bijna elk parcours dit seizoen overheerste de modder en moest de renners ploeteren. In Benidorm was dat helemaal niet het geval. Op het kurkdroge en ook snelle parcours was het opletten voor valpartijen.

Onder meer Wout van Aert en Mathieu van der Poel gingen tegen de grond. Van der Poel was dan ook geen grote fan van het parcours. "Naar mijn mening zijn er ook niet meer van dit soort parcoursen nodig", zei hij bij Wielerflits.

Niet overdrijven

Belgisch kampioen Eli Iserbyt, die als vierde net naast het podium viel, deelde die mening. Hij vindt dat Benidorm zeker moet blijven op de kalender, ook als er volgend seizoen minder manches zouden zijn.

"Maar nog een extra parcours als dit, zie ik niet graag. Het is een stadscross – op een super tricky parcours – en één daarvan is genoeg voor de Wereldbeker, net als dat één wedstrijd in de sneeuw ook genoeg is. Ik denk dat het zo de perfecte combinatie is."