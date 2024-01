Lotte Kopecky verrast met uitspraken over feit dat ze einde contract is

Lotte Kopecky verkeert de laatste twee jaar in bloedvorm. Toch is er nog altijd geen nieuw contract voor onze landgenote.

Het contract van Lotte Kopecky bij haar ploeg SD Worx-Protime loopt eind dit seizoen af. Een verlenging is er nog altijd niet, wat toch wel een beetje vreemd is gezien alles wat ze de voorbije jaren heeft neergezet.

Het zou dan ook zomaar kunnen dat Kopecky volgend jaar voor een andere ploeg zal rijden, al geeft ze in een interview met Het Nieuwsblad aan dat er nog altijd niks beslist is over haar eigen toekomst bij SD Worx-Protime.

“Dat is een moeilijk vraagstuk, waarin ik geen overhaaste beslissing ga nemen. Ik sta in een sterke positie, want er is veel interesse”, klinkt het bij de kampioene.

Toch lijkt een nieuwe wind wel eens de juiste keuze te kunnen worden, zo beseft ze zelf ook. “Ik zit heel graag in de ploeg, maar voor een carrière is het soms niet slecht om een nieuwe omgeving op te zoeken.”

En daarin spelen veel zaken mee. “Er spelen veel factoren mee: wie blijft bij de ploeg, wie vertrekt? En natuurlijk heb je ook het financiële aspect. Al is dat zeker niet het belangrijkste.”