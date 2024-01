Visma Lease A Bike lanceert wel heel bijzondere app voor amateurrenners

De ploeg van Wout van Aert is al jaren heel hard bezig met voeding. Nu lanceren ze ook een app voor amateurrenners.

Visma Lease A Bike heeft al jaren een app die ze gebruiken voor de voeding van hun renners, maar nu komt er ook een versie voor amateurrenners.

The Athlete’s FoodCoach Premium is de naam van de app. De app werkt op basis van geavanceerde technologie en biedt in realtime aanpassingen aan een maaltijdplan.

Dat gebeurt op basis van gegevens zoals Strava, Garmin of Join. Ploegleider Merijn Zeeman onderstreept het belang van goede voeding in een filmpje van de ploeg op Youtube.

“Voeding is echt aangepast op de training”, klinkt het. “De dag loopt meestal wel anders dan dat we hem oorspronkelijk gepland hadden, maar het mooie is dat het zich continu aanpast.”

Niet voor iedereen weggelegd, maar wel voor de hele fanatieke amateursporters dus. “Het is heel flexibel, want stel dat je misschien een kleinere maaltijd genomen hebt, dan rekent de app dat door en laat het dat terugkomen in een andere maaltijd.”