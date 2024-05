Tim Merlier verklapt zijn volgende grote doel: "Zit al in mijn achterhoofd"

Tim Merlier is op zoek naar zijn tweede ritzege in de Giro. Toch zit hij ook al met andere zaken in zijn achterhoofd.

Nog twee kansen zijn er voor de sprinters in de Giro. Ze hebben bijna een hele week moeten wachten, maar zijn straks dus nog eens aan zet. Zondag in Rome krijgen de sprinters dan nog een allerlaatste kans. Tim Merlier mikte vooraf op enkele ritzeges en eventueel de paarse puntentrui. Die trui heeft hij al een tijdje uit zijn hoofd moeten zetten, want aan Jonathan Milan is niets te doen. De Italiaan won al drie ritten en heeft een riante voorsprong. Belgisch kampioenschap Voor Merlier is het dus zaak om nog eens toe te slaan. Hij kon in zijn drie vorige grote rondes nog nooit meer dan één zege boeken, en ook nog niet in de tweede of derde week. Dat wil hij nu dus veranderen. Merlier kijkt ook al verder dan de Giro. "Proberen goed uit de Giro te komen en dan mijn conditie te rekken tot het BK (op 23 juni in Zottegem, nvdr.)", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Ik was al twee keer kampioen en kan de trui voor de derde keer pakken." "Daar wil ik niet uitgeput aan de start staan. Het BK zit wel in mijn achterhoofd", stelt Merlier. Met drie Belgische titels zou Merlier op gelijke hoogte komen van Stijn Devolder en Rik Van Steenbergen. Zijn ploegleider Tom Steels is recordhouder met vier titels.