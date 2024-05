Wout van Aert kan veelbesproken mantra weer uit de kast halen, want het is nu meer het geval dan ooit tevoren

Jawel, daar is hét mantra bij uitstek van Wout van Aert weer. Het komt opnieuw piepen, nu Van Aert voor zijn comeback staat in het profwielrennen.

Zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen bracht een afwezigheid van bijna twee maanden met zich mee, maar donderdag zal Wout van Aert zich aan de start van de Ronde van Noorwegen presenteren. Zijn ploeg communiceerde dat hij daar zonder doel naartoe trekt, nadat hij intern had aangegeven de verwachtingen te temperen.

Sander Kleikers, de communicatieverantwoordelijke van Visma-Lease a Bike, bevestigt dat verhaal in Het Laatste Nieuws. Er is veel realisme over de weg die Van Aert nog altijd af te leggen heeft. "Wout vindt het fijn dat hij opnieuw een koers kan rijden. Hij wil zichzelf testen, maar hij is nog lang geen honderd procent."

WOUT VAN AERT MOET NIETS

Dat maakt ook niet uit, want wat moet er eigenlijk in de Ronde van Noorwegen? Juist: niets. "Het is een uitspraak die Wout eerder heeft gedaan, maar hij 'moet just niks' is weer heel erg van toepassing", verwijst Kleikers naar dé quote van Van Aert die het meeste weerklank heeft gekregen in al zijn jaren als profwielrenner.

"Het belangrijkste is dat hij zich opnieuw wielrenner voelt. Wout is gezond en hij staat met veel plezier aan de start, maar ook zonder verwachtingen."