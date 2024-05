Sneller dan verwacht: Thibau Nys krijgt uitstekend nieuws in Noorwegen

Thibau Nys zakte af naar de Ronde van Noorwegen af met wat ziekte. En hij had nog een ander probleem, want zijn bagage ging onderweg ook verloren.

Thibau Nys pakte de afgelopen weken veel vertrouwen met ritzeges in de Ronde van Romandië en de Ronde van Hongarije. Ziekte lijkt dus wat roet in het eten te gooien, maar Nys had voor de start al goed nieuws."

"Het is echt wel terug aan het verbeten. Het was dus een goede nacht. Gisteren op de fiets voelde ik wel dat het pijn zou doen, maar dat was altijd het geval geweest. Maar deze etappe moet me wel liggen", zei hij bij HLN.

Bagage van Nys is terecht

Nys moest het dus ook zonder bagage doen in Noorwegen. Die raakte hij bij een overstap kwijt waardoor hij enkel koersschoenen bij zich had in Noorwegen. Hij hoopte dat zijn bagage later deze week te recupereren.

"Mijn koffer is intussen ook aangekomen!", zei Nys enthousiast. "Ze is nog niet hier ter plaatse maar ze wordt wel van de luchthaven hierheen gebracht. Dus na de etappe zou ik over mijn bagage moeten kunnen beschikken."

Hij is een van de favorieten voor de eerste rit in de Ronde van Noorwegen. Hij krijgt onder meer ook concurrentie van Wout van Aert, al legt hij de lat laag wat de verwachtingen betreft.