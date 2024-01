📷 Primoz Roglic lacht zijn landgenoot Tadej Pogacar vierkant uit

In een video op zijn sociale media liet Tadej Pogacar zijn voorbereiding zien op het nieuwe wielerseizoen. De Sloveen rijdt pas in maart zijn eerste wedstrijd, dan komt hij aan de start van de Strade Bianche.

In de video komen er ook foto's voorbij waarin de nieuwe coupe van Pogacar te zien is. Het lijkt erop dat de tweevoudige Tourwinnaar zijn haar blond heeft gekleurd. Onder meer zijn landgenoot Primoz Roglic reageerde erop.

"Goede kleur", zegt hij met een lachende emoji erachter. Pogacar kan er om lachen, want blijkbaar is niet iedereen fan van zijn nieuwe haarstijl. "Dan is er toch nog iemand die het leuk vindt!", reageert hij op zijn landgenoot.

Pogacar begint dus op 2 maart zijn seizoen in de Strade Bianche. Daarna rijdt hij Milaan-Sanremo (16/03), de Ronde van Catalonië (18/03-24/03), Luik-Bastenaken-Luik (21/04). Dan volgt de combinatie van de Giro en de Tour voor de Sloveen.

The Roglič’s and Pogačar’s conversation in the comments about the Pogačar’s new hairstyle. 🙈 pic.twitter.com/qHbqAQhZsC