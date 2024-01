Johan Bruyneel is duidelijk geen fan en haalt uit met bikkelharde tirade: "Wat heeft deze meneer al bewezen? NIETS!"

Johan Bruyneel is een man met een uitgesproken mening. Zijn bikkelharde uithaal aan het adres van UCI-voorzitter David Lappartient is daar het meest recente bewijs van.

Lappartient deelde op X een filmpje waarin te zien is dat de Fransman in Abu Dhabi een ritje maakt aan de zijde van Tadej Pogacar. Het was genoeg om een uitgebreide reactie te ontlokken op hetzelfde social mediaplatform bij Johan Bruyneel.

"De alomtegenwoordige Lappartient, voor wie het belangrijkste is aan de zijde van invloedrijke personen te verschijnen. Bij de paus, bij president Macron, op de Ballon d'Or. Een echte krak! Een half miljoen euro per jaar om niets te doen bij de UCI. Je moet het maar voor mekaar krijgen", is zijn harde kritiek op Lappartient.

Il est partout, ce sacré omniprésent David! Le plus important pour lui est d’être vu aux côtés des personnages importantes et influentes, le pape, président Macron, président du Corée, son copain Thomas Bach, le ballon d’or, etc… Tout avec un seul objectif précis: la présidence… — Johan Bruyneel 🇧🇪 (@JohanBruyneel) January 25, 2024

Volgens Bruyneel wil Lappartient absoluut voorzitter van het IOC worden. "Wat heeft deze meneer aan het eind van de rit al bereikt? NIETS! Zijn politieke carrière gaat voor alles." Bruyneel roept nog op om zijn post op X goed bij te houden, omdat de komende jaren zijn gelijk wel zouden bewijzen.