Johan Bruyneel haalt gigantisch zwaar uit naar UCI-voorzitter David Lappartient

Johan Bruyneel en David Lappartient zijn al geen goede vrienden. En dat kreeg vorige week nog eens een ferme deuk.

David Lappartient postte vorige week een video op sociale media waarin te zien is dat hij samen met Tadej Pogacar in de Verenigde Arabische Emiraten aan het fietsen is.

Johan Bruyneel kon het niet laten om zwaar door te gaan in de reacties op die post. “Hij is overal, deze heilige alomtegenwoordige David!”, klonk het. “Het belangrijkste voor hem is om gezien te worden naast belangrijke en invloedrijke figuren zoals de paus, president Macron, de president van Korea, zijn vriend Thomas Bach, de Gouden Bal…”

“Dat doet hij allemaal met één specifiek doel: het presidentschap van het IOC (Internationaal Olympisch Comité). Wat velen weten maar niemand ooit zegt: fietsen interesseert hem eigenlijk niet zoveel. Het ergste is dat hij zal slagen in zijn opzet. Vroeg of laat zal het hem lukken.”

En Bruyneel bleef maar doorgaan. “Een half miljoen euro per jaar voor niets te doen bij de UCI. Je moet het maar kunnen! Hij is de meest alomtegenwoordige president van de wielersport, maar wat heeft deze heer uiteindelijk al bereikt? NIETS!”