Waarom rijdt Tadej Pogacar de Giro? Lance Armstrong weet het maar al te goed

Voor het eerst in zijn carrière rijdt Tadej Pogacar dit seizoen twee grote rondes: de Giro en de Tour. Lance Armstrong denkt er echter het zijne van.

In de podcast The Move ging het onder meer over de dubbel Giro-Tour van Tadej Pogacar. Johan Bruyneel vroeg zich af of Pogacar niet wil werken aan zijn palmares, door alle grote rondes op zijn naam te schrijven.

Pogacar voor het geld naar de Giro

Lance Armstrong denkt daar duidelijk anders over. "Nee, dat is totaal niet de reden. Het is een domme vraag. Hij gaat voor het geld", zei de Amerikaan. Al ziet hij ook wel iets in het standpunt van Johan Bruyneel.

"Het kan allebei een beetje waar zijn: en voor het geld gaan, er ligt een dikke vette cheque voor hem klaar, en ook om te koersen. Als Pogacar een rugnummer opspeldt, wil hij alleen maar winnen. Maar ik weet het uit eigen ervaring, ik ben er zelf ook voor het geld heen gegaan."

"Toen ik de Giro reed, kwam ik net terug in de sport en was het anders. Ik ging naar daar voor het geld. Maar in de jaren tussen ’99 en ’05 had ik dat nooit gedaan. Aan de andere kant: het is een andere sport nu."