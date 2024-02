Arnaud De Lie nog niet in topvorm: dit moet er nu gebeuren volgens zijn trainer

Arnaud De Lie reed de voorbije drie dagen zijn eerste drie koersen van het jaar. Nu trekt de jonge Waal opnieuw op stage als voorbereiding op het openingsweekend.

De eerste drie koersen van het seizoen waren voor Arnaud De Lie niet de meest succesvolle. De jonge Waal gaf op in de Ronde van Murcia en de Clasica Jaen. In de Clasica de Almeria sprintte De Lie wel naar de vierde plaats.

Stage in Calpe

Maandag in de Clasica Jaen, waar De Lie invaller was voor de zwaar gevallen Vermeersch, gaf hij er de brui aan op 40 kilometer van de meet. "Een goeie training. De komende anderhalve week zal ik proberen om in topvorm aan de start van de Omloop te staan", zegt hij bij HLN.

Volgens zijn trainer Jeroen Dingemans zal De Lie de komende dagen nu vooral werken aan zijn snelheid en explosiviteit. "Na zijn hoogtestage zit hij goed qua volume, wat nu nog ontbreekt zijn specifieke trainingen in functie van de korte hellingen in de Vlaamse Ardennen."

Dat is vooral nodig voor de korte hellingen in de Vlaamse Ardennen. De Lie zal dat niet doen in Vlaanderen, wel in Calpe. Dat doet hij samen met Cedric Beullens, die maandag in de Clasica Jaen knap 9de werd.