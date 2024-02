Remco Evenepoel zorgt voor slagveld in het peloton na fenomenale tijdrit

Remco Evenepoel reed de tegenstand op een hoopje in de tijdrit in de Ronde van de Algarve. Het koste sommige renners zelfs de kop.

Met zijn 62-voorblad beukte Remco Evenepoel stevig door in de tijdrit in de Algarve. De wereldkampioen reed bijna een halve kilometer per uur sneller dan zijn dichtste belager Magnus Sheffield.

Ook grote namen zoals Filippo Ganna, Stefan Küng, Stefan Bissegger en Wout van Aert werden op minstens een halve minuut gezet. Bij Van Aert was het verschil zelfs op de kop een minuut.

Renners buiten tijd

Evenepoel legde de 22 kilometer af in 27 minuten en 9 seconden. De tijdslimiet bedroeg 25%, wat wil zeggen dat wie binnen tijd wilde zijn, maximaal 6 minuten en 47 seconden trager mocht zijn dan de wereldkampioen.

Maar liefst zeven renners, zes Portugezen en een Rus, slaagden daar niet in en mogen zondag dus niet meer van start gaan in de slotrit. Het gaat wel allemaal om renners van continentale teams uit Portugal, twee niveaus lager dan de WorldTour.

Dat er renners buiten tijd aankomen in de tijdrit in de Ronde van de Algarve is ook niet ongewoon. Vorig jaar won Stefan Küng de afsluitende tijdrit, ook toen kwamen acht renners buiten tijd aan.