Visma-Lease a Bike reageert klaar en duidelijk na teleurstellend resultaat van Wout van Aert

Wout van Aert heeft in de tijdrit van de Ronde van de Algarve geen topresultaat kunnen neerzetten. Hij eindigde zelfs buiten de top tien.

Zoals hij vooraf al had aangekondigd deed Wout van Aert niet mee voor deze zege in de tijdrit in de Ronde van de Algarve. De Belgische kampioen moest zelfs een minuut toegeven op wereldkampioen Remco Evenepoel.

Bij Visma-Lease a Bike hadden ze ook al bijna meteen door dat het niet de dag van Van Aert zou worden. Hij voelde zich niet bijster goed op de rollen en ook de start verliep eerder moeizaam. Van Aert moest werken op de fiets.

"We hadden er inderdaad meer van verwacht en de buitenwereld zeker. De mensen verwachten van Wout dat hij in elke koers meedoet voor de prijzen, maar dit resultaat is een reëel beeld van de situatie waarin hij zich nu bevindt op tijdritvlak", zegt ploegleider Marc Reef bij Het Nieuwsblad.

Vorm Wout van Aert

Toch zijn ze bij de Nederlandse ploeg niet helemaal ontevreden, omdat Van Aert de afgelopen tijd ook niet op de tijdritfiets heeft gezeten. Dat zal hij wel na het voorjaar doen, wanneer zijn voorbereiding op de Giro start.

Panikeren doet Reef ook niet. "In de zware rit naar Alto da Foia was hij super goed, zijn verrassende zege van vrijdag was ook mooi, de tijdrit was even minder."