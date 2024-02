José De Cauwer klapt uit de biecht en deelt geweldige anekdote over sportwagens Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel pakte tijdens de kerstperiode enkele keren uit met een peperdure Lamborghini. José De Cauwer onthult nu hoe vader Adrie er over denkt.

Van der Poel kwam in een paar verschillende Lamborghini's aan tijdens de kerstperiode, allemaal met een prijskaartje boven de 200.000 euro. De wereldkampioen is sinds vorig jaar ook ambassadeur van Lamborghini Antwerpen.

Volgens Patrick Lefevere is vader Adrie echter niet zo'n fan. "Adrie was véél serieuzer, hij is een echte boerenzoon. Hij houdt er niet van dat Mathieu met een Lamborghini rijdt", zegt Lefevere bij HUMO.

Al is er bij vader Van der Poel vooral opluchting over iets anders. "Hij zei me: 'Mathieu heeft zijn crossmotoren verkocht. Dat zijn alweer een paar slapeloze nachten minder.' Ik voelde de opluchting", zegt José De Cauwer.

Mancave

De Cauwer komt dan nog met een andere anekdote over de sportwagens van Van der Poel. "Adrie vertelde eens dat Mathieu zijn mancave aan het inrichten was."

"Hij vertrok naar de winkel om een flatscreen-tv te kopen, maar kwam terug met een Porsche. Hij zegt er dan bij: 'Pa, ik ga hier geld aan verdienen.' 'Ja, dat zal wel zeker?' antwoordde Adrie dan gelaten", stelt De Cauwer.