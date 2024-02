Streng oordeel over Van Aert na de Omloop: "Dat is het verschil tussen hem en Van der Poel en Pogacar"

Wout van Aert was goed in de Omloop Het Nieuwsblad, al was er wel een zwak momentje. Thijs Zonneveld velt zijn oordeel en kijkt al even vooruit.

Dat zwakke momentje van Wout van Aert was op de Berendries. De Let Toms Skujins trok stevig door, Van Aert probeerde het gat te dichten maar dat lukte hem niet. Van Aert keek achterom naar zijn ploegmaats, Skujins hield opnieuw in.

"Dat was gewoon geen super goed moment voor Van Aert. Het is precies het moment in koers waarop hij telkens de Ronde van Vlaanderen verliest afgelopen jaren", zegt Thijs Zonneveld bij In het Wiel.

Van Aert kwetsbaar

"Dit is precies het verschil tussen hem en Van der Poel en Pogacar. Je kunt je gewoon niet voorstellen dat Van der Poel en Pogacar reageren, dat ze moeten zitten en dat ze door Skujins eraf worden gereden op de Berendries", zegt de Nederlander nog.

Toch vond Zonneveld dat Van Aert misschien wel de sterkste in de groep vooraan was, ook al won hij het sprintje voor de derde plaats nog. "Maar er zit wel weer een moment in waarop hij kwetsbaar is", stelt hij nog.