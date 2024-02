De opvatting van een sterke Tim Wellens heeft alles met Wout van Aert te maken en ook Pogacar zal alvast heel blij zijn

Een hartelijke begroeting tussen Wout van Aert en Tim Wellens op het podium van Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat het Van Aert was die won, maakt de tweede plek voor Wellens ook draaglijk.

De sterk presterende Tim Wellens onderstreept bij Cycling Pro Net hoe dat zijn resultaat toch in een heel ander daglicht plaatst. "Een tweede plaats na Wout van Aert, dat is een beetje zoals een overwinning. Wout was de sterkste, ik kan dus tevreden zijn met mijn tweede plaats."

Nochtans: Wellens liet zich ook zaterdag zien met zijn oversteek naar de kopgroep en deed zondag mee voor de prijzen. Dan is het jammer dat de kers ontbreekt. "Dat klopt, maar als iemand sterker is... Ik was aan het denken hoe ik zou kunnen winnen. Ik heb geprobeerd om aan te vallen in de finale, maar het is moeilijk om weg te rijden."

WELLENS IN DIENST VAN POGACAR IN STRADE

De volgende belangrijke afspraak volgt al snel. Ene Pogacar zal met grote tevredenheid gezien hebben dat Wellens al vroeg in het seizoen in orde is. Dat kan van belang zijn op Italiaanse bodem. "Volgende week komt de Strade Bianche eraan en Tadej Pogacar staat daar ook aan de start. Ik kijk uit naar opnieuw een geweldige koers ."