🎥 Gerben Thijssen mengt zich in de sprint, maar Nederlander is de snelste in Parijs-Nice

De tweede rit in Parijs-Nice is een kolfje naar de hand van Arvid de Kleijn geworden. Hij won in de sprint voor Laurence Pithie en Dylan Groenewegen.

De eerste etappe in Parijs-Nice was voor de echte sprinters iets te zwaar, onder meer door de pogingen van Remco Evenepoel om weg te rijden. In de tweede etappe was het wel voor de sprinters, met slechts twee klimmetjes onderweg. Doordat het de enige kans van de week lijkt voor de echte sprinters leken heel veel ploegen daar op voorhand al voor te kiezen. Want niemand wilde in de vroege vlucht kiezen. Bolletjestrui Rutsch en zijn naaste belager Burgaudeau streden wel voor de bergpunten. Thijssen komt tekort Burgaudeau won dat pleit, voor de rest werd het een wandeletappe aan een gemiddelde van zo'n 38 km/u. Enkel bij de tussensprint was er een beetje animo, daarna viel het opnieuw wat stil. Alles werd klaargemaakt voor de massasprint. Onder meer Intermarché-Wanty mengde zich voor Gerben Thijssen, maar de Belg moest van iets te ver komen. Het was de Nederlander Arvid de Kleijn (Tudor) die er het beste uitkwam, hij won met voorsprong op Pithie en Groenewegen. Pithie neemt ook de leiderstrui over van Olav Kooij. 🚴​🇫🇷​ | Het zat er al weken aan te komen en nu is daar dan ook de eerste overwinning in de World Tour voor Arvid de Kleijn. Hij troeft alle gekende namen af. 👏 👏 👏 #ParisNice



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/HNET4UjbzP — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 4, 2024