Greg Van Avermaet komt met gedurfde uitspraak over Remco Evenepoel

Remco Evenepoel maakte in de eerste etappe van Parijs-Nice al wat indruk door wat bonificatieseconden te pakken. Voor Greg Van Avermaet is hij dan ook de grote topfavoriet.

Parijs-Nice is voor Remco Evenepoel de eerste echte test op Franse wegen. De Belgische kampioen wil daarmee ervaring op doen voor wat later dit jaar nog volgt met de Dauphiné en natuurlijk de Tour de France.

Met Primoz Roglic krijgt Evenepoel een te duchten uitdager die hij in de zomer ook tegenkomt in de Tour. Evenepoel pakte in de eerste rit al meteen vier bonificatieseconden en die kunnen belangrijk worden.

Wint Evenepoel Parijs-Nice?

"Het draait om seconden in de 'koers naar de zon'", zegt Greg Van Avermaet bij Wuyts & Vlaeminck. "Vanaf dag één moet je klaar zijn. Als klassementsrenner moet je altijd alert vooraan rijden. Parijs-Nice is slopend."

"Het was indrukwekkend. Het was geen rit waar hij iets moest laten zien, maar zijn ploeg deed het toch. Van Avermaet heeft dan ook vertrouwen voor de komende week. "Remco Evenepoel zal Parijs-Nice winnen"