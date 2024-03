Philippe Gilbert zit met een pertinente vraag: hijzelf en Tom Boonen zijn er aan voor de moeite, Evenepoel voorlopig ook

Philippe Gilbert trekt tegenwoordig grote ogen en zit met een pertinente vraag. In zijn eigen periode als wielrenner zag hij al heel wat straffe stoten. Alleen de overtreffende trap lijkt nu nog goed genoeg.

Het is toch waanzin dat Tadej Pogacar in de Strade Bianche al op 81 kilometer van de meet adieu zij en dat ook maar niemand hem een strobreed in de weg kon leggen op weg naar de overwinning. De Sloveen heeft alle records meteen van de tabellen geknald. Verpulverd zelfs.

Het noopt Philippe Gilbert ertoe om een overzichtje te delen op sociale media van de langste succesvolle solo's in eendagskoersen uit de WorldTour. Het moet gezegd: Gilbert staat zelf op een verdienstelijke tweede plaats met zijn aanval van op 56 kilometer in de Ronde van 2017. Tom Boonen is derde. Pogacar is dus de nieuwe koploper.

Changement intéressant dans ces statistiques, qui sera le premier à passer la barre des 100km? pic.twitter.com/pDHeoa0Ft5 — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) March 4, 2024

"Een interessante verandering in deze statistieken", merkt Gilbert op. "Wie is de eerste die over de grens van de 100 kilometer gaat?" Van zichzelf en Tom Boonen zal het niet meer komen. Misschien van Remco Evenepoel, die terug te vinden is op de zevende plek vanwege zijn aanval in de Clasica San Sebastian van 2022 van op 45 km.