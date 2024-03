Zonneveld noemt acties Evenepoel en Pogacar extreem: "Wat is het volgende, hoe gaat Van der Poel beginnen?"

Thijs Zonneveld heeft ook al wel eens een wielerwedstrijd gereden, maar wat Evenepoel, Pogacar en consoorten doen, dat vindt hij extreem. Een wedstrijdje ver plassen, zo noemt de Nederlander het.

In de podcast In Het Wiel haalt Zonneveld aan dat het al lang niet meer zo is dat renners met enkel een basisconditie uit de winter komen. "Nu kom je in een periode dat renners top zijn als ze koersen. Er kan nog wat gefinetuned worden, maar ze zijn al super goed."

En dat geldt al helemaal voor de grote namen. "Als een Vingegaard, Pogacar of Evenepoel aan een seizoen beginnen, is dat als een potje ver plassen. Evenepoel begint in Portugal, vertrekt op 50 kilometer van de streep en maakt iedereen belachelijk. Hij rijdt in zijn eentje minuten weg, het wordt een staande ovatie voor Evenepoel."

EVENEPOEL, VINGEGAARD EN POGACAR LATEN NIETS LIGGEN

Een nummertje dat navolging krijgt. "Vingegaard gaat in de O Gran Camino alle etappes winnen. Hij laat geen groepje met nobele onbekende Spanjaarden voorop rijden, hij moet alle drie de ritten winnen. Pogacar weet van tevoren dat hij de Strade gaat winnen en vraagt zich enkel af hoe ver van de finish hij gaat vertrekken."

Zonneveld kan het allemaal amper geloven. "Het wordt gewoon steeds extremer. Dit is niet meer een wedstrijd rijden om te winnen, dit is rijden om van zo ver mogelijk de ander af te plassen en de lat weer hoger te leggen. Wat is het volgende? Hoe gaat Mathieu van der Poel aan zijn seizoen beginnen?"