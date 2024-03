🎥 Remco Evenepoel laat zich weer zien in Parijs-Nice, Visma-Lease a Bike opnieuw aan het feest

Remco Evenepoel heeft zich opnieuw laten zien in Parijs-Nice. Het werd echter opnieuw een sprint, waarin Olav Kooij opnieuw de snelste was.

Net als in Tirreno-Adriatico was het in Parijs-Nice aan de sprinters. Een vlucht van acht met drie renners van Lotto Dstny probeerden die sprint te ontlopen. Onder meer Victor Campenaerts was een van de aanwezigen vooraan.

De sprintersploegen hadden echter hun zinnen gezet op de zege, al lag er in de laatste tien kilometer wel nog een klimmetje. Remco Evenepoel zat goed oplettend vooraan en probeerde in de afdaling nog even weg te rijden.

Olav Kooij wint opnieuw

Dat lukte niet, de sprinters kregen voor de derde keer een kans in deze Parijs-Nice. Daarbij geen De Kleijn, Jakobsen en Groves meer, die er de brui aan gaven. Pascal Ackermann zette als eerste aan in de sprint.

Hij zag eerst Mads Pedersen over zich heen komen, maar aan de linkerkant kwam nog een gele bolide. Olav Kooij ging met sprekend gemak voorbij Pedersen en sprintte naar zijn tweede ritzege. Cedric Beullens was eerst Belg op de 13de plaats. Luke Plapp blijft leider.