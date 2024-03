Toon Aerts komt met nieuwe medische update na zijn neusbreuk en operatie

Toon Aerts ging in Oostmalle stevig tegen de grond en brak daarbij ook zijn neus. De veldrijder ging ondertussen ook onder het mes.

Na de afloop van zijn dopingschorsing kon Toon Aerts nog drie crossen rijden. In Sint-Niklaas en Brussel werd hij telkens vierde en ook in Oostmalle reed Aerts sterk. Maar plots ging het mis en viel hij zwaar.

Afgelopen maandag werd geopereerd aan zijn neusbreuk en die operatie verliep zonder problemen. "Ik ben maar een kwartiertje in slaap geweest. Ik heb het gevoel dat ik verkouden ben, maar dat is door het bloed in mijn sinussen", zegt hij bij Sporza.

Een drama voor Toon Aerts in Oostmalle! 🚑 pic.twitter.com/LUc0C1z0tA — Play Sports (@playsports) February 25, 2024

Aerts zou al opnieuw mogen fietsen, maar wacht toch nog een paar dagen af. "Want door de verstopte sinussen en hoofdpijn is het nog opletten", zegt de veldrijder. Binnen een paar dagen zal hij wel opnieuw op de fiets stappen.

Zaterdag wil Aerts al opnieuw op zijn fiets zitten. "Dan heb ik twee weken niks gedaan. Dat is perfect." Aerts wil zich daarna focussen op de weg en het gravel, waar hij ook ambitie in heeft.