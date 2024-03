'Bora-Hansgrohe wil belangrijke ploegmaat Wout van Aert weglokken en aast ook op Movistar-talent'

Bora-Hansgrohe heeft voor 2025 amper tien renners onder contract. En dus moeten ze nu al gaan kijken naar versterkingen. Daarbij komen ze uit bij een aantal klassieke renners die al wat adelbrieven kunnen voorleggen.

Bora-Hansgrohe zou volgens Het Nieuwsblad namelijk wel wat zien in Jan Tratnik, de ploegmaat van Wout van Aert die momenteel met Wout van Aert op stage is in Spanje en dit jaar al de Omloop Het Nieuwsblad won.

Hij kwam van Bahrain over naar het toenmalige Jumbo - Visma op vraag van Primoz Roglic, een persoonlijke vriend. Een mogelijke overstap naar Bora-Hansgrohe lijkt dan ook geen al te grote verrassing te zijn.

Tratnik én Lazkano op het verlanglijstje van Bora-Hansgrohe

Tratnik is einde contract bij Visma - Lease a Bike en dus is het aan dat team om hem ofwel een beter contract voor te schotelen, ofwel er rekening mee te gaan houden dat ze hem na dit seizoen kwijt zullen zijn.

Dit voorjaar wordt hij een belangrijk figuur in de voorjaarsploeg rond Wout van Aert. Meer dan waarschijnlijk zal hij er ook in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix bij zijn in functie van de kopman. Benieuwd of de ervaren renner dat dus ook volgend voorjaar nog zal doen.

Tratnik is overigens niet de enige klassieke renner waar ze op azen bij Bora. Ook de 24-jarige Oier Lazkano van Movistar staat op de radar van het team. Ook de Spaanse kampioen is na dit seizoen einde contract.