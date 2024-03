Visma-Lease a Bike heeft Wout van Aert enorm hard gemist: Belgische ploegleider legt de vinger op de wonde

Een monument afwerken zonder Wout van Aert als kopman: ze zijn er bij Visma-Lease a Bike nu ook mee geconfronteerd wat het is. Geen derde plek zoals in 2021 en 2023 of geen zege zoals in 2020. Het was telkens Van Aert die voor deze resultaten zorgde in Sanremo.

Laporte moest zijn rol proberen over te nemen, maar dat plan viel al snel in duigen. "Kopman Christophe Laporte voelde zich wat ziekjes", geeft ploegleider Maarten Wynants duiding op de site van Visma-Lease a Bike. Er moest dus opnieuw geswitcht worden. De Vismannen trokken vervolgens de kaart van Olav Kooij. "Uiteindelijk zat Olav wel precies waar hij moest zitten in de finale, maar de tweede versnelling van Tadej Pogacar was hem te machtig. Dat is absoluut geen schande. Dan hoop je dat het vooraan stilvalt, maar dat gebeurde niet." EEN TOP 15 VOOR OLAV KOOIJ De Nederlande sprinter wist zich wel nog in de top vijftien te nestelen. Meer zat er niet in. "We moeten tevreden zijn met een veertiende plaats voor Olav. Dat is gewoon een heel erg knappe prestatie in je eerste monument." Wynants bekijkt het dus positief. Al zijn ze bij Visma-Lease a Bike wel gewend om voor de overwinning te strijden bij de grote wielerafspraken. "Natuurlijk zijn we als ploeg teleurgesteld dat we geen topresultaat behaald hebben. Maar de manier waarop Olav zich hier vandaag gemanifesteerd heeft, toont perspectief voor de toekomst." ZEGE VAN PHILIPSEN GEEFT MOED Ook het feit dat met Jasper Philipsen nog eens een sprinter zich op de erelijst van Milaan-Sanremo heeft kunnen plaatsen, zal Kooij moed geven voor de volgende jaren.