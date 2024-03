Maxim Van Gils verklaart waarom hij zijn contract bij Lotto Dstny heeft verlengd

Maxim Van Gils (24) heeft zijn contract tot eind 2026 verlengd bij Lotto Dstny. Daar heeft hij ook een goede reden voor.

Na Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt heeft ook Maxim Van Gils zijn contract verlengd tot eind 2026. Van Gils zit al jaren bij de Lotto-ploeg, al sinds 2018. Sinds 2021 is Van Gils ook prof bij de Belgische ploeg.

Vorig jaar zette Van Gils al een grote stap met een zevende plaats in de Amstel Gold Race, een achtste plaats in de Waalse Pijl en een elfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar doet Van Gils het ook goed.

Met winst in de tijdrit in de Ruta del Sol, een derde plaats in de Strade Bianche en plek 7 in Milaan-Sanremo. "Lotto Dstny voelt als een tweede thuis", zegt Van Gils. "Ik ben hier al ruim 5 jaar en iedereen is als een familie geworden."

Van Gils mikt op de Ardennen

Straks staat Van Gils aan de start van de Ronde van Catalonië, waar hij het onder meer opneemt tegen Tadej Pogacar. Ook de klassiekers in de Ardennen worden opnieuw een belangrijk doel voor Van Gils.

"Ze komen er snel aan en ik hoop er ook goed te presteren. Het zou leuk zijn als ik de komende twee jaar mijn niveau kan blijven optrekken en Lotto Dstny helpen terug te keren naar de World Tour."