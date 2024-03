Keerzijde van de medaille: "Ze zijn al verloren nog voor ze aan de start staan"

De koers is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Werkelijk alle parameters wordt tegenwoordig geweten.

De tijd dat een renner enkel hard moest trappen is al lang voorbij. De begeleiding van de renners is een soort van wetenschap geworden, waarbij heel wat parameters op allerlei mogelijke manieren in de gaten gehouden worden.

Voor de gezondheid van een renner zijn de ochtendpols en de lichaamstemperatuur twee elementen die eigenlijk enorm veelzeggend zijn. Tegenwoordig slapen nagenoeg alle renners met armbandjes of ringen die hun slaap monitoren.

Als een renner wakker wordt bekijken ze meteen die gegevens, maar volgens ex-profwielrenners Stijn Steels overheerst de interpretatie van die cijfers vaak op het gezond verstand, zo vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

“Als je aan renners vraagt hoe hun nacht geweest is, bestaat het gevaar dat ze eerst naar hun slaapscore kijken in plaats van op hun gevoel af te gaan”, vertelt Steels aan de krant.

Hun antwoord is dan volledig gebaseerd op de cijfertjes. “Krijgen ze een topscore dan hebben ze het gevoel dat ze de wereld aankunnen. Een slechte score en ze zijn al verloren nog voor ze aan de start staan.”