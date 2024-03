"Komen en uitpakken in de topkoersen": waarom Visma - Lease a Bike zijn kat stuurde naar Brugge - De Panne (en of dat een boete oplevert)

De Classic Brugge - De Panne werd een prooi voor Jasper Philipsen. Die boekte zo op drie dagen twee knappe zeges in de World Tour. Opvallend: Visma - Lease a Bike ontbrak collectief in de Vlaamse klassieker. En dat mag wel degelijk.

Vijftien teams uit de World Tour en acht teams van procontinentaal niveau stonden aan de start van de Classic Brugge - De Panne. Enkel Visma - Lease a Bike was van de topteams de grote afwezige misschien wel te noemen. Ook Ineos en Decathlon-AG2R stuurden hun kat naar Brugge - De Panne.

Gerben Thijssen verwoordde het mooi op Sporza: "Alle sprinttoppers zijn aanwezig, op Kooij na misschien dan." Enfin: ook Laporte en van Aert zouden zich kunnen mengen in een pelotonsprint, maar verder waren het logische woorden van de Belg.

UCI-reglement is duidelijk over de zaak

Geen Visma dus, omdat ze zich focussen op andere doelen. Het is opmerkelijk dat het wel kan én mag in een World Tour-race, maar dat heeft te maken met het feit dat de Classic Brugge - De Panne nog niet zolang van dat niveau is.

Enkel bij races die al voor 2016 een World Tour-statuut hadden zijn verplicht voor de teams van de World Tour, voor jongere klassiekers is er iets meer speling. En daar hebben ze dus bij de Nederlandse formatie gebruik van gemaakt.

"In WorldTour-koersen die in 2016 niet op de WorldTour-kalender stonden, is er geen verplichte deelname voor WorldTour-ploegen. Teams mogen daar deelnemen op vrijwillige basis", stipuleert ook het UCI-reglement zeer duidelijk. Geen (zware) boetes op komst dus voor Visma - Lease a Bike. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Omloop Het Nieuwsblad of Dwars door Vlaanderen bijvoorbeeld.

"Het is World Tour, denk je dan. Moeten ze niet? Neen, ze moeten niet", legde Karl Vannieuwkerke het nog eens helemaal uit. Waarop José De Cauwer meteen inpikte: "En van deze ploeg is het geweten dat ze enkel mikken op het supergrote en daar willen voor gaan. Komen en uitpakken."

Visma - Lease a Bike zal niet gestraft worden

Al merkten ze ook meteen op dat het in die laatste grote koers - Milaan - Sanremo - zonder van Aert en met een zieke Laporte ook niet bijster goed was: "Kooij raakte net niet in de top-10, de tweede was niet in de top-60. Dat zijn we niet meer gewoon van Visma - Lease a Bike."

De ultieme doelen voor de Nederlandse formatie komen er binnenkort aan. Wout van Aert is afgedaald van zijn berg, de Ronde van Vlaanderen en Parijs - Roubaix zijn dé topdoelen voor de Belgische toprenner dit seizoen.