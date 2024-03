Van Aert spreekt klare taal over een X-factor die heel wat verandert: "Dat gaat nu anders zijn"

Wout van Aert is klaar om zich in de E3 weer onder de klassieke renners te mengen, maar heeft ook al vooruitgeblikt naar de Ronde van Vlaanderen. Dat blijft toch dé koers in eigen land waar hij van droomt.

En wat de Ronde betreft is er toch een belangrijk gegeven in vergelijking met de vorige jaren: Tadej Pogacar zal er niet bij zijn. Daar heeft Van Aert het ook over gehad over zijn persbabbel. De Belg van Visma-Lease a Bike denkt terug aan de editie van vorig jaar. "Pogacar begon al heel vroeg te koersen, hij maakte er een lange finale van. Pogacar wilde ons zo vroeg mogelijk vermoeid krijgen omdat hij wist dat wij dan op een bepaald moment niet meer hetzelfde vermogen zouden kunnen leveren." © photonews Een slimme tactiek, want zelfs een Van Aert en een Van der Poel zaten zo al vrij snel door hun beste krachten heen. "Terwijl Tadej maar kon blijven doorgaan omdat hij veel lichter is." Deze keer verwacht Van Aert dus geen finale die al vroeg ontploft. "Dat gaat nu anders zijn."