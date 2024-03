Eerste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert: onze sterren voor de E3 Saxo Classic en waar kan je die bekijken?

We hebben er vrij lang moeten op wachten, maar vrijdag zal het dan toch eindelijk prijs zijn. In de E3 Saxo Classic - zeg maar de kleine Ronde van Vlaanderen - krijgen we al een voorproefje van water op Pasen misschien wel zal gebeuren.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn uiteraard de twee renners waar enorm zal naar gekeken worden onderweg naar Harelbeke. In de E3 Saxo Classic kruisen ze voor het eerst dit seizoen op de weg de degens.

Vooral Wout van Aert heeft een andere aanpak gedaan dit seizoen en kroop na het openingsweekend (derde in de Omloop Het Nieuwsblad, gewonnen in Kuurne-Brussel-Kuurne) opnieuw op zijn berg in Tenerife. Mathieu van der Poel koerste niet in het openingsweekend, maar reed vorig weekend wel al in Milaan - Sanremo.

Daar reed hij heel sterk en was hij met Tadej Pogacar mee op de Poggio, daarna reed hij in dienst van latere winnaar Jasper Philipsen. Zelf werd de Nederlander nog tiende, waardoor hij zijn goede vorm richting de rest van het voorjaar meteen liet zien.

In de rechtstreekse duels in de E3 Saxo Classic staat het momenteel 1-1, maar Wout van Aert heeft er wel al twee overwinningen gepakt. Als het gaat over de eerste duels in een jaar tussen beiden, dan staat het voorlopig 4-1 voor Mathieu van der Poel.

Zeventien hellingen te bedwingen richting Harelbeke

Vanaf 117 kilometer voor de streep barst de koers los met La Houppe, verder gaan ze in de E3 Saxo Classic onder meer over de Paterberg, de Oude Kwaremont, de Hotond en de Taaienberg. In totaal moeten zeventien hellingen worden bedwongen.

Het grootste verschil met de Ronde van Vlaanderen? De Paterberg komt voor de Kwaremont en ligt nog op veertig kilometer van de streep, de laatste helling (Tiegemberg) ligt ook nog iets verder van de streep (twintig kiometer) dan het richting Oudenaarde is.

De start wordt gegeven rond 11.45 uur, de aankomst mag verwacht worden tussen 16.20 en 16.50 uur. Zowel op Sporza als op Eurosport kan je vanaf 14 uur inschakelen om de wedstrijd te bekijken. Ook Discovery+ doet zijn duit in het zakje.

Kan er iemand profiteren van duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel?

Het moge nu al duidelijk zijn: iedereen zal kijken naar Wout van Aert en Mathieu van der Poel, al denken meerdere analisten - bij monde van onder meer José De Cauwer - dat beiden mogelijk hun vormcurve nog iets later gaan laten pieken.

Alles op de Ronde van Vlaanderen dus voor zowel WvA als MvdP. En ligt de weg dan open voor eventuele outsiders om in de 'kleine Ronde van Vlaanderen' te profiteren? Als beide toppers er zin in hebben, dan zouden ze 1 en 2 moeten kunnen worden.

Bovendien is het team van Wout van Aert tot dusver heel sterk gebleken, al zijn er wel een paar krasjes op de carrosserie met onder meer de ziekte van Christophe Laporte. Toch zijn er met Jorgenson en Van Baarle zeker nog een paar ploegmaats van WvA die ook zouden kunnen winnen.

Een favoriet aanduiden? Dat blijft moeilijk, zeker omdat we het huidige vormpeil van Wout van Aert niet kennen. Maar in een sprint zou hij wel eens de snelste kunnen zijn, dus is het aan van der Poel om de Belg en de rest van Visma - Lease a Bike te lossen.

Onze sterren voor de E3 Saxo Classic:

**** Wout van Aert

*** Mathieu van der Poel - Mads Pedersen

** Dylan Van Baarle - Matteo Jorgenson - Matej Mohoric

* Jan Tratnik - Tim Wellens - Arnaud De Lie - Jasper Stuyven