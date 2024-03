Greg Van Avermaet zou het liever anders zien wat Wout van Aert & co betreft: "Ik had dat niet nodig om te winnen"

Pas woensdag kwam Wout van Aert van zijn berg in Tenerife. Twee dagen later staat hij al aan de start in de E3 Saxo Classic. Wat kan een hoogtestage qua impact en mag hij twijfels hebben over zijn conditie?

"Ik weet niet of hij twijfels heeft, maar hij heeft geen enkele reden om te twijfelen", is Bert De Backer duidelijk bij Sporza. "Ze hebben alle factoren daar zo goed in handen en zijn niet over een nacht ijs gegaan om zo laat op hoogtestage te gaan."

"Ik denk dat hij hier met veel vertrouwen staat. Elke keer hij ergens naartoe werkt, is hij altijd in orde. Dus twijfels zijn echt niet nodig", is de analyse duidelijk. Toch blijft het jammer dat we Wout van Aert niet zagen in Milaan - Sanremo of de Strade Bianche.

"Voor mij zou dat moeilijk geweest zijn", pikte Greg Van Avermaet in. "Ik was fan van elke wedstrijd te rijden die ik kon en zo goed mogelijk te presteren, overal. De laatste jaren probeert iedereen keuzes te maken in zijn programma."

Greg Van Avermaet zou liever alle toppers tegen elkaar zien koersen

"Op die manier gooien ze er een hoogtestage tussen. Dat is een trend die zich alleen maar meer zal doorzetten, jammer genoeg. Ik zie ze graag allemaal samen bezig in dezelfde wedstrijden."

"Of ik het ook had moeten doen? Dat zullen we nooit niet weten, maar ik had eigenlijk geen hoogtestages nodig om koersen te winnen."