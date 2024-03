Man die bij valpartij stond getuigt: "Er werden zelfs souvenirs meegenomen"

Dwars door Vlaanderen werd ontsierd door een zware valpartij. Wout van Aert en Jasper Stuyven waren de grootste slachtoffers.

Het zware voorval met Wout van Aert en Jasper Stuyven gebeurde op een lang stuk weg in Dwars door Vlaanderen. Daar stonden haast geen toeschouwers, op twee na.

Tuinman Johan en zijn collega waren er in de buurt aan het werk en namen even een pauze toen het peloton passeerde. Hij deed zijn verhaal bij Het Nieuwsblad.

“Wat er zich daarna voor onze ogen afspeelde, daar hadden we niet op gerekend. Alles gebeurde in een fractie van een seconde. We zagen het peloton voorbijvliegen, één renner schoof onderuit en voor we het wisten, lag er tien, vijftien man tegen de vlakte”, klinkt het.

Ramptoeristen op plek van valpartij

Het ergst van al er aan toe was een landgenoot. “Een tel later besefte ik: verdorie, dat is Wout van Aert. Hij probeerde in eerste instantie weer recht te staan, maar ging bijna meteen weer zitten. Je zag dat het ernstig was. Minutenlang zat hij daar te kermen van de pijn. Dat ging echt door merg en been.”

Johan durfde de renners niet te benaderen, om niets erger te maken dan het al was. Hij zette een fiets van Trek aan de kant, maar daar blijft het bij. Het was één en al chaos, met ook veel materiaal van de renners dat op de grond lag.

“Overal lagen fietsen en drinkbussen. Daarna zijn hier nog een paar wielertoeristen gestopt die het kaderplaatje van Jasper Stuyven hebben meegenomen als souvenir. Er lag ook nog bloed op de weg van Wout. Ik ben zeker geen ramptoerist, maar ik heb toch ook een paar foto's genomen.”