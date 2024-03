Medische update: Wout van Aert toch nog niet geopereerd, Stuyven al naar huis

Wout van Aert en Jasper Stuyven waren de ergste slachtoffers van de valpartij in Dwars door Vlaanderen. Ondertussen komt er meer medische informatie naar buiten.

Vanmorgen lieten we weten dat Wout van Aert en Jasper Stuyven gisteren al geopereerd werden, maar volgens Het Laatste Nieuws klopt dat niet helemaal.

De krant heeft wel beelden van Jasper Stuyven die op het middaguur al het ziekenhuis in Herentals verlaten heeft. Hij werd woensdag al met succes geopereerd aan zijn sleutelbeenbreuk en gaf zelf ook een medische update dat alles ok is.

Wout van Aert daarentegen zou nog niet geopereerd zijn. Nochtans was het de bedoeling dat dit ook gisteren zou gebeuren, maar zover kwam het niet.

Als alles goed gaat met Van Aert, zou hij in de loop van vandaag nog onder het mes gaan, maar veel meer details waarom de operatie uitgesteld werd zijn er op dit moment niet over onze landgenoot en de opgelopen verwondingen.

Complicaties?

Van Aert was er veel erger aan toe dan Stuyven. Naast een sleutelbeenbreuk had hij ook een borstbeenbreuk en zeven gebroken ribben, al moeten die laatste twee zaken vanzelf genezen. Enkel voor de sleutelbeenbreuk moet hij normaal onder het mes, tenzij er complicaties zijn.

Visma Lease a Bike kwam tot nu toe nog niet met een nieuwe medische update over Van Aert. Het blijft dan ook afwachten hoe alles zal lopen.