Stuyven komt met medische update, Van Aert als eerste geopereerd

Wout van Aert en Jasper Stuyven waren in Dwars door Vlaanderen betrokken bij een zware valpartij. De twee renners zijn ondertussen geopereerd.

Zowel Wout van Aert als Jasper Stuyven werden na hun zware valpartij en sleutelbeenbreuk overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals. De twee zijn ondertussen ook al geopereerd, zo is te horen.

Van Aert liep nog meer schade op dan enkel een sleutelbeenbreuk. Hij brak ook zijn borstbeen en zeven ribben. Onze landgenoot werd als eerste geopereerd, daarna was het de beurt aan Stuyven. Die laatste liet ondertussen op sociale media ondertussen al weten dat alles in orde is.

Eerste sleutelbeenbreuk voor Stuyven

“Ik wil iedereen bedanken voor de steunbetuigingen en hoop snel te herstellen na mijn operatie. Ik wil de familie Claes bedanken voor hun hulp en snel werk. Nu zal ik mijn tijd nemen om zo optimaal mogelijk te herstellen”, klonk het.

Voor Stuyven is het nog maar de eerste keer in zijn carrière dat hij een sleutelbeenbreuk opliep. Dat zijn voorjaar er zo plots op zit komt wel bijzonder hard aan.

“Twee jaar heb ik keihard afgezien in de klassiekers om terug tot mijn topniveau te komen. Na veel trainingskampen en opofferingen leek ik mijn niveau in 2024 weer te pakken te hebben, misschien was ik wel nooit beter dan nu. Ik hoop nu oprecht dat Lidl-Trek de goeie lijn kan doortrekken in de volgende races.”