Van Den Spiegel over afwezigheid Van Aert en co in de Ronde: "Het is heel erg jammer, maar..."

De zware valpartij in Dwars door Vlaanderen heeft de Ronde van Vlaanderen stevig onthoofd. Toch wil organisator Flanders Classics daar niet te veel op focussen.

Dat titelverdediger Tadej Pogacar er zondag niet zal bij zijn tijdens de Ronde van Vlaanderen was al even duidelijk. Maar nu zijn ook Wout van Aert en Jasper Stuyven er niet bij door hun zware valpartij.

"De afwezigheid van Wout van Aert en Jasper Stuyven is een ontgoocheling, maar we moeten ook beseffen dat er zondag gekoerst wordt door een heleboel andere toppers", zegt Tomas Van Den Spiegel, de CEO van organisator Flanders Classics, bij Radio 1.

Maar Van Den Spiegel wil niet te veel focussen op wie er niet bij is. "De Ronde is de grootste eendagskoers ter wereld en overstijgt wie er meedoet. Elke renner heeft tegenslag in zijn carrière."

Van der Poel en Kopecky kunnen recordhouder worden

"De winnaar van zondag zal niet minder zijn dan de winnaar van vorig jaar of de laureaat van volgend jaar. Het is heel erg jammer dat we niet alle toppers aan de start zullen zien, maar voor hetzelfde geld krijgen we zondag twee wereldkampioenen op het podium."

Van der Poel en Kopecky kunnen zondag allebei voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen winnen. "Ze kunnen allebei recordhouder worden. Het kan dus een mooie dag worden", stelt Van Den Spiegel nog.