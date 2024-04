Van Hooydonck fileert overwinning Van der Poel: "In een peloton met Pogacar en Wout van Aert ga je dat cash betalen"

Nathan Van Hooydonck had als ex-ploegmaat graag Wout van Aert tegen Mathieu van der Poel zien strijden in de Ronde. Door het forfait van Van Aert is de zege van Van der Poel eerder een bevestiging van de verwachtingen.

Zo omschrijft Van Hooydonck het alleszins in Wuyts & Vlaeminck. "Ik denk vooral dat we sinds woensdag allemaal die overwinning hebben voelen aankomen. Wat Mathieu gedaan heeft, was een fenomenale prestatie. Wegrijden op de Koppenberg en niet meer achterom kijken. Met heel veel zelfvertrouwen rondrijden, vond ik."

Stuk voor stuk zaken die ergens wel verwacht konden worden. "Het was allemaal een bevestiging. We verwachtten allemaal dat dit ging gebeuren. Bij zijn vorige overwinningen konden een Pogacar of een Wout van Aert het hem lastig maken. Nu was de vraag: wie gaat hem tegenhouden? Wie gaat hem kloppen?"

ZOEKEN NAAR UITDAGER VAN DER POEL

Omdat ook een Stuyven uitgeteld was en Pedersen mogelijk gehavend was, lag die naam van de naaste uitdager van Van der Poel niet voor de hand. "Weinigen konden een naam aanduiden." Wel was de teneur vooraf: Van der Poel zou geïsoleerd worden, zijn ploeg zou de hele koers moeten dragen.

En hier en daar waren er toch wat twijfels of ze dat bij Alpecin-Deceuninck wel aan konden. Dan hebben ze die twijfelaars toch op hun plaats gezet. "Ik vond dat de ploeg sterk was, sterker dan ik gedacht had." Van Hooydonck plaatst daar toch nog wel een kanttekening bij.

VAN DER POEL REDT ZIJN PLOEG

"Mathieu dicht zelf een gat op de Valkenberg: in een peloton met Pogacar en Wout van Aert ga je dat cash betalen. In principe mag dat niet gebeuren. Daar redt hij zijn ploeg", besluit de voormalige wielrenner.