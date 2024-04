🎥 Remco Evenepoel reageert na zware val en mag kruis maken over Ardennenklassiekers

Er werd bij Remco Evenepoel gevreesd voor een sleutelbeenbreuk na zijn zware val en dat is ook waarheid geworden. De Belgische kampioen mag zo een kruis maken over de klassiekers in de Ardennen.

Remco Evenepoel ging als een van de eersten uit de bocht in de afdaling in de Ronde van het Baskenland. De Belgische kampioen sprong nog over een greppel, maar viel bij de landing wel heel hard.

Evenepoel kroop wel nog zelf recht, maar hield zijn arm al in de typische houding die wijst op een sleutelbeenbreuk. Na onderzoek in het ziekenhuis is inderdaad een breuk in zijn rechterschouderblad vastgesteld.

Daarnaast is er echter ook een breuk in zijn rechterschouderblad vastgesteld. Evenepoel gaf in een video op de sociale media van Soudal Quick-Step al een eerste reactie over zijn breuken.

Geen Luik-Bastenaken-Luik, wel Tour

"Uiteraard verandert dit mijn plannen voor de nabije toekomst", verwijst Evenepoel naar de klassiekers in de Ardennen. Zo moet hij onder meer Luik-Bastenaken-Luik missen, het monument dat hij de voorbije twee jaar won.

"Maar ik hoop en denk dat mijn doelen op langere termijn niet zullen veranderen. Dat zou in orde moeten komen", verwijst Evenepoel naar de Tour. "En ik wens al mijn collega's die gevallen zijn het allerbeste toe. Ik hoop iedereen snel weer in koers te zien."