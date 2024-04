Van Hooydonck ziet groot probleem voor Visma-Lease a Bike door vertrek van Zeeman

Het vertrek van Merijn Zeeman bij Visma-Lease a Bike zal voor de ploeg een groot verlies zijn. Dat denkt ook ex-renner Nathan Van Hooydonck.

Nathan Van Hooydonck reed de laatste drie jaar van zijn carrière bij het Nederlandse Jumbo-Visma, het huidige Visma-Lease a Bike. Hij is verrast door het vertrek van Zeeman, maar tegelijk ook niet.

Zeeman speelde namelijk al langer met het idee om de overstap te maken naar het voetbal. En de Nederlander vertrekt ook op een hoogtepunt. Vorig jaar won de ploeg namelijk de drie grote rondes met drie verschillende renners.

"Merijn is gewoon super belangrijk voor de ploeg", zegt Van Hooydonck in Het Nieuwsblad. Achter de schermen doet Zeeman veel werk met onder meer seizoensplanning van renners, transfers en tactiek.

Van Hooydonck had goede relatie met Zeeman

"Het worden straks grote schoenen om te vullen. Ik zou niet weten wie dat zomaar kan", stelt Van Hooydonck nog. De aanwezigheid van Zeeman is volgens Van Hooydonck al genoeg om renners scherp te houden.

Van Hooydonck had ook een goede relatie met Zeeman. Hij was de eerste waarmee hij contact had bij zijn transfer in 2021 naar de ploeg. "Dat was meteen een openbaring." Zeeman deelde meteen zijn visie met Van Hooydonck bij de ploeg.

Daardoor voelde Van Hooydonck zich meteen belangrijk. "Dat is voor mij zijn grootste kwaliteit: Merijn is een goede trainer en coach, maar vooral een prima peoplemanager."