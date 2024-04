Onwaarschijnlijk! Vingegaard zag val al maanden aankomen, maar niemand greep in

Had de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland vermeden kunnen worden? Wellicht wel als de organisatie naar de bezorgdheden van Jonas Vingegaard had geluisterd.

Veiligheidsbureau Safe Cycling, een bedrijf dat zich specialiseert in de veiligheid in de koers, kreeg een half jaar geleden al een melding van Jonas Vingegaard over de afdaling waar de val gebeurde. "Hij deelde heel veel inzichten met ons. Over de algemene gevaren van de koers, maar ook over specifieke ritten. En daar kwam het Baskenland en deze afdaling aan bod", zegt CEO Markus Laerum bij Sporza. Geen signalisatie of bescherming Safe Cycling nam daarna contact op met de organisatie van de Ronde van het Baskenland. "Maar van hen hebben we nooit antwoord gekregen", vertelt Laerum teleurgesteld. "Begrijp je nu waarom het zo frustrerend was om naar de koers te kijken vandaag? Echt gewoon shit." Laerum roept dan ook op om de communicatie tussen organisatoren en renners of organisatoren onderling te verbeteren. Er werd dus gewaarschuwd voor de plaats waar de val gebeurde, maar toch was er niets van signalisatie of bescherming voorzien. Ook dat kon dus beter. "Het is vaak moeilijk als organisatie om je parcours nog te veranderen, maar je kunt je renners zelf wel helpen door ze te waarschuwen, natuurlijk."