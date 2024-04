Dirk De Wolf en Tom Boonen verschillen van mening over Parijs - Roubaix: "Drie minuten verschil"

Wat mogen we verwachten van Parijs - Roubaix? Een leuke koers, zoveel is duidelijk. Maar volgens Dirk De Wolf zal het wel nooit spannend worden. Hij verwacht dat Mathieu van der Poel veel te sterk zal zijn voor de rest, al denkt Tom Boonen er anders over.

“Parijs-Roubaix? Je mag één keer raden wat ik denk. Alsjeblieft Ruben. Mathieu van der Poel gaat met drie minuten winnen. Zeker als je het weer ziet, met zondag regen na een paar goede dagen, dan is er niets aan te doen", is Dirk De Wolf formeel in Wielerclub Wattage.

"Je kan het hebben over tactiek en anticiperen op 150 kilometer van de streep of in het Bos van Wallers, maar Mathieu gaat de koers winnen. Waar we ons moeten aan optrekken? Aan het nummer dat hij gaat opvoeren."

Om vervolgens een vraag te stellen aan de rest van het panel: "Heb je in de Ronde van Vlaanderen iemand gezien die meekan met Mathieu in Parijs-Roubaix?” Daar kwam toch wel wat reactie op, onder anderen van Tom Boonen.

Bordje leeggegeten volgens Tom Boonen

"Pedersen gaat wel kunnen volgen misschien, Philipsen zelf misschien ook. En het weerbericht zien we dan wel, afgelopen zondag waren er ook al 30-40 renners door het slechte weer weg. Dat hij naar Spanje ging na de Ronde? Dat is altijd beter dan hier in het slechte weer te zitten.”

Slotsom van Tom Boonen? “Ik verwacht dat hij goed zal zijn, maar hij heeft zondag wel zijn bordje leeggegeten, dus ik zie het niet meteen drie minuten voorsprong worden." Op zondag rond 17.30 uur weten we meer ...