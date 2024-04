🎥 Jasper Stuyven baalt, maar komt met goed nieuws tijdens Parijs-Roubaix

Geen Parijs-Roubaix voor Jasper Stuyven dit jaar. Hij kon wel voor het eerst sinds zijn val op de rollen trainen.

Net als Wout van Aert ging Jasper Stuyven zwaar tegen de grond in Dwars door Vlaanderen. Hij brak zijn sleutelbeen en moest een kruis maken over de rest van zijn voorjaar. Terwijl Stuyven net een goede vorm te pakken had.

Stuyven werd onder meer achtste in Milaan-Sanremo en tweede in de E3 Saxo Classic. Na enkele mindere jaren was het voor Stuyven misschien wel de kans van zijn leven op een uitschieter.

Stuyven opnieuw op de fiets

Maar het werd dus anders voor Stuyven. Na zijn operatie aan zijn sleutelbeenbreuk kon Stuyven zich richten op zijn revalidatie. Op zijn sociale media heeft Stuyven een video gedeeld waarin hij opnieuw op de rollen zit.

"Ik zou liever lijden op de kasseien van Parijs-Roubaix, maar ik ben blij met de vooruitgang van mijn blessure en dat ik weer op mijn Trek-fiets kan rijden", schreef Stuyven er nog bij.

Met nog pleisters aan de knie en de elleboog is Stuyven ook nog altijd ingepakt. Wanneer Stuyven opnieuw zal kunnen koersen, is nog niet duidelijk. De Giro op 4 mei halen zou het doel zijn voor Stuyven.