Jury zet Joshua Tarling uit koers in Parijs-Roubaix, José De Cauwer wijst andere schuldige aan

De Europese kampioen tijdrijden Joshua Tarling is door de jury uit de wedstrijd gezet in Parijs-Roubaix. De Brit hing te lang aan de auto na een lekke band.

Pech rijdt altijd mee in Parijs-Roubaix en dat overkwam ook Joshua Tarling (20). De jonge Brit reed lek en probeerde daarna terug te keren naar het peloton. Maar dat deed hij door aan de volgwagen te hangen.

Dat gebeurde iets te opzichtig en een paar kilometer later greep de jury ook in. Tarling werd door de jury uit de koers genomen. Een grote teleurstelling voor de Brit, die in de Ronde van Vlaanderen nog 17de werd.

De Cauwer wijst naar ploegleiding INEOS Grenadiers

"Het was te opzichtig", reageerde co-commentator José De Cauwer op de diskwalificatie van Tarling. "Het hoefde op dat moment ook niet. Je kan het een jeugdzonde noemen van hem, maar het is vooral de volgwagen zelf."

"Het is degene die met de volgwagen rijdt die de fout maakt", zei De Cauwer. Tarling ging nog even verhaal halen bij de wagen van de jury, maar die was onverbiddelijk voor de jonge Brit.

Zij bleven bij hun beslissing, waarna het hoofd naar beneden ging bij Tarling. "Dit is hard voor een jongeman, heel hard, maar het is wel terecht in dit geval", zei Karl Vannieuwkerke nog.

@INEOSGrenadiers Josh Tarling getting a right ol sticky bottle pic.twitter.com/zGZCfoSKBK — Wekin (@keithcolville) April 7, 2024