Lance Armstrong staat compleet versteld van het functioneren van Alpecin-Deceuninck rond Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dat Mathieu van der Poel een echte krak is, kan iedereen wel vaststellen. Lance Armstrong is vooral verbaasd over het sterke optreden van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel is dan vaak de man die het kan afmaken, zoals in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Bij de sterke prestaties van Alpecin-Deceuninck staan ze ook stil in de podcast TheMove. Lance Armstrong denkt meteen aan zijn maatje uit België die er misschien nog beter gepositioneerd is om het te verklaren. "Ik ben niet meer zo betrokken bij de interne werking van de sport zoals Johan Bruyneel dat is. Maar iemand binnen die ploeg heeft al een hele tijd een plan en heeft dat geïmplementeerd", kan Lance Armstrong ook wel concluderen dat er al enkele jaren bijzonder goed gewerkt wordt bij Alpecin-Deceuninck. GOEDE STRUCTUUR BIJ ALPECIN-DECEUNINCK "Momentum en het moreel van een ploeg is bij elke teamsport van enorm belang. Voor je op dat punt komt, moet je een plan en een structuur hebben in een ploeg. Ze hebben het op de juiste manier gedaan", strooit de Amerikaanse ex-wielrenner met lof naar de formatie van de gebroeders Roodhooft. "En dan heb je nog eens een ster als Van der Poel. Het momentum door het winnen van de eerste drie Monumenten van het jaar helpt zeker."