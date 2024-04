Quinten Hermans geeft ploegmaat Van der Poel straf compliment maar ook ferme dosis realiteit: "Hij is indrukwekkend"

Quinten Hermans zal aan de zijde van ploegmaat Mathieu van der Poel staan wanneer die gaat proberen om Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Al zal het wel moeilijk worden om Pogacar in Luik te kloppen, beseft Hermans.

Terwijl hij zich via het Baskenland klaarstoomde voor de Ardennenklassiekers, heeft zijn ploeg niet stilgezeten. "We zijn de eerste ploeg ooit deie de eerste drie Monumenten wint. De aanwezigheid van Mathieu van der Poel is hierin bepalend", trapt Quinten Hermans in Het Laatste Nieuws een open deur in.

De 28-jarige Belg ziet bij Van der Poel wat iedereen ziet. "Hij verkeert in topvorm. Wanneer je als ploeg Mathieu in een goede positie kunt brengen, op een moment waarop anderen al vermoeid en uitgereden zijn, zit de overwinning er heel dik in. Dan zullen weinigen nog het wiel kunnen houden, wanneer Mathieu demarreert."

VAN DER POEL GEDROOMDE KOPMAN

Kortom: het is een kopman om van te dromen. "Het is een zegen om te koersen met Mathieu in de ploeg. Je weet dat je altijd de koers kunt winnen. Ook in de Amstel en in Luik. In de Amstel zijn de hellingen kort. Van der Poel is een goede klimmer, op kracht raakt hij de hellingen wel boven." Een heel mooi compliment.

Want ondanks zijn vele kwaliteiten zullen toch weinigen Van der Poel als een echte klimmer beschrijven. Tegelijkertijd is Hermans heel realistisch over wat Alpecin-Deceunincink in Luik te wachten staat. "Ik ben bang dat het een heel lastige Luik-Bastenaken-Luik wordt. In dat peloton is Mathieu bij de zwaarste renners."

ALLEN TEGEN VAN DER POEL IN LUIK

Dat weet de concurrentie ook. "Tegenstanders zullen er een uitputtingsslag van maken en ervoor willen zorgen dat Mathieu in het nadeel is." Zelfs voor hem wordt het moeilijk om Pogacar te kloppen. "Ja, dat denk ik ook. Ik heb Pogacar al zien rijden dit jaar, op de beklimmingen is hij indrukwekkend. Tadej start als topfavoriet."