Man van de gekke ontsnappingen maakt zich ernstige zorgen na jaar(!) revalideren

Taco van der Hoorn is een van de meest aimabele renners uit het peloton. Hij staat ook bekend om zijn leuke aanvallen en pogingen in de slotkilometers. Maar het voorbije jaar zagen we hem niet aan het werk. Met een duidelijke reden ook.

Een lange vlucht, een marathonontsnapping of een late uitval: Taco van der Hoorn kon alles. Maar het laatste jaar zagen we hem niet meer in actie. En dat begint pijn te doen, ook voor de kijkers die genoten van de rijstijl van de Nederlander. Sinds een val in de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar heeft Van der Hoorn al 1 jaar lang geen rugnummer meer opgespeld. Hij liep een zware hersenschudding op bij die val en die speelt hem nog steeds parten. "Zo nu dan twijfel ik eraan of het nog helemaal goedkomt. Ik probeer al een jaar terug te keren en het advies van de artsen te volgen. Als je dan nog altijd niet helemaal gezond bent, dan is dat frustrerend", aldus Taco van der Hoorn bij Sporza. Pijn dat ik niet kan koersen "Het doet ook pijn dat ik nog altijd niet kan koersen, hetgeen wat ik het liefste doe", is hij kristalhelder. "Nu, een jaar later, rijd ik anderhalf uur aan een stuk. Maar trainen kan je het nog niet noemen. Het is veeleer een rondje fietsen." "Opnieuw koersen is natuurlijk het liefste wat ik wil. Maar momenteel ben ik nog geen profrenner", aldus nog de 30-jarige wielrenner. De artsen laten weten dat het goed zal komen met de renner, maar zelf twijfelt hij dus af en toe.